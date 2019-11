अयोध्या मामले पर आए SC के फैसले पर बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी ने किया ट्वीट, कही यह बात...

Ayodhya Verdict: अयोध्या विवाद (Ayodhya Case) मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शनिवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया. फैसला विवादित जमीन पर रामलला (Ram Lalla) के हक में निर्णय सुनाया गया. फैसले में कहा गया कि राम मंदिर विवादित स्थल पर बनेगा और मस्जिद निर्माण के लिए अयोध्या में पांच एकड़ जमीन अलग से दी जाएगी. अदालत ने कहा कि 02.77 एकड़ जमीन केंद्र सरकार के अधीन रहेगी. अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी (Huma Qureshi) ने एक ट्वीट किया है, जो जमकर वायरल हो रहा है. हुमा कुरैशी के ट्वीट पर खूब प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं.

My dear Indians, please respect the Supreme Court verdict on #AyodhyaCase today. We all need to heal together and move on from this as one nation !! ????????