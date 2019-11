अयोध्या केस की सुनवाई पर फरहान अख्तर ने किया ट्वीट, कही यह बात- देखें Tweet

Ayodhya Verdict: अयोध्या के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद (Ayodhya Case) पर धीरे-धीरे फैसला आ रहा है. हालांकि अभी अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनी थी. अदालत ने माना कि वहां पहले मंदिर था. एएसआई की रिपोर्ट को वैध माना और कहा कि खुदाई में जो मिला वह इस्लामिक ढांचा नहीं था. अयोध्या मामले से जुड़े इस फैसले को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की थी. हाल ही में इस मुद्दे पर बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर (Farhan Akhtar) ने भी ट्वीट किया है. फरहान अख्तर का ट्वीट सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है.

Humble request to all concerned , please respect the Supreme Court verdict on #AyodhyaCase today. Accept it with grace if it goes for you or against you. Our country needs to move on from this as one people. Jai Hind.