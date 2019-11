पुलिस ने JNU के छात्रों पर किया लाठीचार्ज तो भड़कीं ये बॉलीवुड एक्ट्रेस, ट्वीट कर बोलीं- क्या वह भूल जाते हैं कि...

देश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय जवाहर लाल यूनिवर्सिटी (Jawaharlal Nehru University) में इन दिनों कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है. JNU के छात्र इन दिनों फीस में वृद्धि को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. हालांकि इस विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई छात्र घायल हो गए हैं. छात्रों के साथ हुए इस व्यवहार को लेकर दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की हर जगह निंदा हो रही है. सोशल मीडिया पर इसको लेकर लोगों के खूब रिएक्शन्स आ रहे हैं. अब पुलिस के इस व्यवहार पर बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा भट्ट (Pooja Bhatt) का गुस्सा फूटा है.

Education is not a privilege. It is as much of a right as breathing clean air. Very disturbing to see the police behave in this brutal manner with students from #JNU. Do they forget that their primary duty is to serve and protect? Why resort to violence? Against students? Tragic.