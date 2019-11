स्वरा भास्कर का JNU के छात्रों पर Tweet हुआ वायरल, बोलीं- दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज क्यों किया...

JNU के छात्र इन दिनों फीस में वृद्धि को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. लेकिन दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया है, जिसमें कई छात्र घायल भी हो गए हैं. इसे लेकर सोशल मीडिया पर जोरदार रिएक्शन आ रहा है. बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) ने दिल्ली पुलिस के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर ट्वीट किया है और स्वरा भास्कर का यह ट्वीट काफी वायरल भी हो रहा है. वैसे भी बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) को सोशल मीडिया पर अपनी बेबाकी के लिए पहचाना जाता है, और उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर सवालिया निशान भी लगाया है.

Why did #DelhiPolice lathi charge students who were peacefully protesting the #JNUFeeHike ? They are exercising their democratic right to peaceful protest. Legit ‘coz 43% students will be unable to finish their degrees if the hike is implemented!!!! Pics: Noushad & Sarika pic.twitter.com/V0oCkU9R34

स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) ने JNU के छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर ट्वीट किया है, 'JNU में फीस वृद्धि को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्च क्यों किया? वे शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग कर रहे थे. वैध इसलिए क्योंकि अगर फीस बढ़ोतरी को लागू कर दिया गया तो 43 फीसदी छात्र अपनी डिग्री पूरी नहीं कर पाएंगे.' इस तरह स्वरा भास्कर ने JNU के छात्रों को पेश आने वाली समस्या की ओर इशारा किया है.

#JNU students protesting #JNUFeeHike are protesting on behalf of all the children in india born into and who will be born into lower income & lower middle income groups. Why should quality higher education be a commodity only the privileged can access? Pic: Noushad & Sarika. pic.twitter.com/qOxS6QAsSa