बॉलीवुड एक्ट्रेस ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोलीं- Tweet बाद में कर लेना, पहले...

जामिया मिल्लिया इस्लामिया (Jamia Millia Islamia) के छात्रों को देश भर के छात्रों का समर्थन मिल रहा है और देश में जगह-जगह विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं. जनता के साथ-साथ बॉलीवुड सेलेब्रिटीज भी छात्रों के सपोर्ट में उतर रहे हैं. अब बॉलीवुड एक्ट्रेस संध्या मृदुल (Sandhya Mridul) ने पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के एक ट्वीट को लेकर जवाब दिया है. इस ट्वीट में पीएम मोदी ने देश में शांति बनाए रखने की अपील की थी. संध्या मृदुल अपने इस ट्वीट के जरिए पीएम मोदी पर निशाना साध रही हैं. एक्ट्रेस का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब पढ़ा जा रहा है.

This is the time to maintain peace, unity and brotherhood. It is my appeal to everyone to stay away from any sort of rumour mongering and falsehoods.