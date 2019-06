सारा अली खान सोनू के साथ मुंह छुपाए शिमला में घूमती आईं नजर, अब Photo हुईं वायरल

Kartik Aaryan and Sara Ali Khan in shimla. @kartikaaryan @saraalikhan95 #Shimla #KartikAaryan #SaraAliKhan #SarTik #SaraAndKartikNewJodi #SaraAndKartik #LoveAajKal2

A post shared by ♡kartik Aaryan♡ (@kartikaaryanplanet) on Jun 21, 2019 at 10:55pm PDT