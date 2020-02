RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, 'शिक्षित घरों में हैं तलाक के अधिक मामले', तो बॉलीवुड एक्ट्रेस ने यूं साधा निशाना

RSS प्रमुख मोहन भागवत (Mohan Bhagwat) ने हाल ही में तलाक को लेकर बयान दिया, जिसे लेकर वह सुर्खियों में आ गए हैं. उन्होंने कहा कि इन दिनों तलाक के अधिक मामले शिक्षित और संपन्न परिवारों में सामने आ रहे हैं क्योंकि शिक्षा और संपन्नता अंहकार पैदा कर रहा है जिसका नतीजा परिवार का टूटना है. आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान पर हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस सयानी गुप्ता (Sayani Gupta) का रिएक्शन आया है. सयानी गुप्ता ने मोहन भागवत के बयान को लेकर ट्वीट भी किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, साथ ही लोग इसपर जमकर रिएक्शन भी दे रहे हैं.

So in order to avoid divorce,(which is btw shame shame cause men& women must live together even if they don't want to be together or it's not working or there is abuse);

we must remain uneducated, trapped,regressed & financially dependent.

Nahi toh..'hawww! U r a divorcée!Shame https://t.co/HophrLYhjz