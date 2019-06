सोनम कपूर ने जाह्नवी और कैटरीना के विवाद पर पेश की सफाई, लिखा- ड्रामा...

कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) इन दिनों 'भारत (Bharat)' फिल्म के प्रमोशन में व्यस्त हैं. 5 जून को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली भारत फिल्म के प्रमोशन के सिलसिले में कैटरीना (Katrina Kaif) तमाम शोज और इंटरव्यू में हिस्सा ले रही है. इसी कड़ी में कैटरीना (Katrina Kaif) पिछले दिनों नेहा धूपिया (Neha Dhupia) के टॉक शो में नजर आईं थी. यहां उन्होंने जाह्नवी कपूर (Jahanvi Kapoor) से संबंधित एक बयान दिया, जोकि सनसनीखेज खबरों का पर्याय बन दईं. इन खबरों को देखते हुए सोनम कपूर (Sonam Kaoor) ने एक बार फिर से इस विवाद पर अपना रुख साफ किया. सोनम कपूर (Sonam Kapoor) ने अपने ट्वीटर अकाउंट पर लिखा कि कैटरीना कपूर (Katrina Kaif) की टिप्पणी पर मैं जाह्नवी कपूर (Jahanvi Kapoor) को डिफेंड नहीं कर रही थी. मुझे लगता है यह बात मासूमियत में कही गई थी. अपनी तस्वीर पर सोनम ने लिखा कि यह मेरा अपनी बहन के लिए एक खास तरह मजाक था. प्लीज इसे ड्रामा न बनाएं.

Guys I wasn't defending janhvi over something my very dear friend Katrina might have innocently said. It's an inside joke with my sister on her gym looks that get papped. Pls don't create drama mediawallas. https://t.co/CJaWToFNzb