'लक्ष्मी बॉम्ब' में हुई राघव लॉरेंस की वापसी, ट्वीट कर अक्षय कुमार के लिए कही ये बात

डायरेक्टर राघव लॉरेंस (Raghav Lawrence) ने एक बार फिर हॉरर कॉमेडी फिल्म 'लक्ष्मी बॉम्ब' (Laxmmi Bomb) में वापसी कर ली है. इस बात की जानकारी खुद राघव लॉरेंस (Raghav Lawrence) ने ट्वीट के जरिए दी. 'लक्ष्मी बॉम्ब' साउथ की ब्लॉकबास्टर फिल्म 'कंचना' (Kanchana) का हिंदी रिमेक है, जिसमें एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और कियारा आडवाणी (Kiara Advani) लीड रोल में नजर आने वाले हैं. डायरेक्टर राघव लॉरेंस ने ट्विटर पर एक्टर अक्षय कुमार के साथ एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'जैसा आप सब चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं दोबारा 'लक्ष्मी बॉम्ब' के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हो गया हूं.' राघव लॉरेंस (Raghav Lawrence) ने एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और प्रोड्यूसर शबीना खान (Shabina Khan) को धन्यवाद देते हुए कहा, 'अक्षय कुमार सर और शबीना खान को मेरी भावनाएं समझने के लिए और सभी मुद्दों को सुलझाने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया. इन दोनों ने मुझे सम्मान दिया उसके लिए शुक्रिया. मैं इस फिल्म का दोबारा हिस्सा बनकर बहुत खुश हूं.'

बता दें 'लक्ष्मी बॉम्ब' (Laxmmi Bomb) फिल्म के पोस्टर रिलीज होने के बाद राघव लॉरेंस ने ट्विटर के जरिए इस फिल्म को छोड़ते हुए लिखा था कि उन्हें था कि मेरे लिए आत्म सम्मान पैसे और फेम से बढ़कर है, इसलिए मैं इस फिल्म से बाहर हो रहा हूं.

