World Cup 2019: पाकिस्तान और श्रीलंका को मिली करारी शिकस्त तो बॉलीवुड एक्टर ने कहा- एशिया की सभी टीमें...

विश्व कप 2019 (World Cup 2019) का आगाज हो चुका है. अभी तक हुए मैचों में एशियाई टीम का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा है. सबसे पहले एशियाई टीमों में पाकिस्तान (PAK vs WI) का मुकाबला हुआ, जिसे वेस्टइंडीज की टीम ने करारी शिकस्त दी. इसके बाद शनिवार को श्रीलंका को न्यूजीलैंड (SL vs NZ) के हाथों और अफगानिस्तान को ऑस्ट्रेलिया (Aus Vs AFG) के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी. अब एशियाई टीमों के प्रदर्शन पर बॉलीवुड से भी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं. बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल खान (Kamaal R Khan) ने ट्वीट कर एशियाई टीमों पर निशाना साधा है. कमाल खान (KRK) के ट्वीट पर अब खूब रिएक्शन आने लगे हैं. हालांकि एशियाई टीमों में अभी भारतीय टीम का कोई भी मुकाबला नहीं हुआ है. भारत का पहला मैच साउथ अफ्रीका (IND vs SA) से 5 जून को होगा.

SUPER WICKETS victory for @windiescricket was built on a formidable pace bowling display with Oshane Thomas and @Jaseholder98 doing the bulk of the damage #MenInMaroon#CWC19pic.twitter.com/ZOoHQinYgY — ICC (@ICC) 31 मई 2019

Going ... going ... GONE far over the ropes!



The #MenInMaroon were on in today's #CWC19 win against Pakistan. But which of these three outstanding moments from their win was your @Nissan Play of the Day?



VOTE https://t.co/7SsrSjNv2cpic.twitter.com/Qu5ORsVoLB — ICC (@ICC) 31 मई 2019

कमाल खान (Kamaal R Khan) ने लिखा: "विश्व कप (World Cup 2019) में एशिया की सभी क्रिकेट टीम जूहू गली टीम की तरह खेल रही हैं." कमाल खान (KRK) ने इस तरह एशियाई टीमों पर निशाना साधा है. बता दें कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने शनिवार को सोफिया गार्डन्स मैदान पर खेले गए आईसीसी विश्व कप-2019 के अपने पहले मुकाबले में श्रीलंका को 10 विकेट से हरा दिया. न्यूजीलैंड ने मैट हेनरी के नेतृत्व में अपने गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन के बूते टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रही श्रीलंका को 136 रनों पर समेट दिया और फिर जीत के लिए जरूरी रन 16.1 ओवरों में बिना विकेट खोए बना लिए. इससे पहले, श्रीलंका की टीम 29.2 ओवरों का सामना कर सकी. उसकी ओर से कप्तान दिमुथ करुणारत्ने ने सबसे अधिक नाबाद 52 रन बनाए जबकि कुशल परेरा ने 29 और थिसिरा परेरा ने 27 रनों का योगदान दिया.

वहीं, छुपी रुस्तम टीम का तमगा लेकर इंग्लैंड आई अफगानिस्तान आईसीसी विश्व कप 2019 (ICC world cup 2019) के अपने पहले मैच में शानिवार को उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर सकी और मौजूदा विजेता आस्ट्रेलिया के हाथों उसे सात विकेट से हार झेलनी पड़ी. बल्लेबाजों के तमाम संघर्षो के बाद भी अफगानिस्तान 38.2 ओवरों में 207 रनों के कुल स्कोर पर ऑल आउट होने से नहीं बच पाई. आस्ट्रेलिया ने इस लक्ष्य को 34.5 ओवरों में तीन विकेट खोकर हासिल कर लिया. इससे पहले पाकिस्तान को वेस्टइंडीज ने 7 विकेट से मात दी थी.

