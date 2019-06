पीएम मोदी के मंत्री ने संभाला अपना कार्यभार तो इस बॉलीवुड डायरेक्टर ने की ये गुजारिश, लिखा...

मोदी सरकार (Modi Government 2) के दूसरे कार्यकाल के लिए मंत्रियों को उनके पोर्टफोलियों और जिम्मेदारियां सौंपीं जा चुकी हैं. शपथ के अगले दिन ही नेताओं को उनके मंत्रालय दे दिए गए थे. शनिवार को ज्यादातर मंत्रियों ने अपना कार्यभार संभाल लिया. इसी कड़ी में रविशंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) ने कानून और न्याय मंत्री, संचार मंत्री, और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री का कार्यभार संभाला. रविशंकर प्रसाद (RaviShankar Prasad) की नई पारी पर उन्हें बधाई मिलने का सिलसिला तेज हो गया. इसी कड़ी में बॉलीवुड डायरेक्टर अशोक पंडित (Ashoke Pandit) ने भी उन्हें जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं. अशोक पंडित (Ashoke Pandit) ने लिखा कि आपकी जिम्मेदारी के लिए आपको दिल से शुभकामनाएं. आशा है कि आप नरेंद्र मोदी (PM Modi) की अगुवाई में देश को आगे ले जाने के अपने मिशन में कामयाब होंगे.

Heartiest Congratulations to you @rsprasad ji. Wishing U more power so that U succeed in all your missions towards building up a stronger India under the leadership of @narendramodi ji. ????