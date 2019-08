बॉलीवुड डायरेक्टर ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर साधा निशाना, बोले- समझ नहीं आता क्यों दोनों...

बॉलीवुड के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी को लेकर ट्विटर पर निशाना साधा है. उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर दो ट्वीट किए हैं, जिसमें अनुच्छेद 370 व 35ए हटाने के विरोध में उन्हें टारगेट किया है. अनिल शर्मा ने ट्वीट में लिखा, ''मुझे व्यक्तिगत तौर पर ना राहुल गांधी से कोई इश्यू है ना प्रियंका गांधी जी से... मेरे लिए दोनों ठीक हैं... लेकिन समस्या है उनकी विचारधारा से कश्मीर के बारे में. समझ नहीं आता क्यूं दोनों अनुच्छेद 370 व 35ए हटाने के विरोध में हैं. वोट बैंक? लेकिन इस तरीके से वोट नहीं आते.''

