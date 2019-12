बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने यूजर को दिया जवाब, लिखा- 'राहुल गांधी से ना हो पाएगा...'

बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) अपने ट्वीट को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं. अनुराग कश्यप न सिर्फ समसामयिक मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं बल्कि वे ट्रोलर्स को भी करारा जवाब देते हैं. उन्होंने फिर से एक ट्वीट किया, जो खूब सुर्खियां बटोर रहा है. अनुराग कश्यप ने इस बार एक ट्विटर यूजर को जवाब दिया है. अनुराग कश्यप के इस ट्वीट पर खूब रिएक्शन भी आने लगे हैं. वैसे भी इन दिनों वो नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) और देश के माहौल को लेकर खूब ट्वीट कर रहे हैं.

Bhai Rahul Gandhi se na ho payega ? Usko bolo woh Seoul me hi rahe .. ho sake to Tokyo chala jaye .. yahan uski zaroorat nahin hai .. https://t.co/IdcCNeBbvj