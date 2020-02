ट्रंप के मेन्यू में मौजूद इस स्नैक को लेकर बॉलीवुड डायरेक्टर ने किया ट्वीट, बोले- भारत की छवि खराब करोगे...

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) पत्नी मेलानिया ट्रंप और बेटी इवांका के साथ भारत आ चुके हैं. पीएम नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने 'नमस्ते ट्रंप (Namaste trump)' के जरिये अमेरिकी राष्ट्रपति का भारत में जोरदार स्वागत किया है. जितनी चर्चा डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे की है, इतना ही पॉपुलर हर वह चीज हो रही है जो उनसे जुड़ी हुई है. डोनाल्ड ट्रंप के गांधी आश्रम जाने के लिए भी एक मेन्यू तय किया गया था, जिसमें कई खाने की कई चीजें रखी गई थीं. लेकिन बॉलीवुड डायरेक्टर हंसल मेहता ने इसे लेकर ट्वीट किया है. हंसल मेहता का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

The snacks counter menu, item number 2 is a new low in international diplomacy. It will tarnish India's image internationally. #NamasteyTrumppic.twitter.com/8IwchlNp7m