जस्टिस एस मुरलीधर के तबादले पर फूटा बॉलीवुड डायरेक्टर का गुस्सा, बोले- कोई शर्म नहीं बची है...

दिल्ली हिंसा की सुनवाई कर रहे जज जस्टिस एस मुरलीधर (Justice S Muralidhar) का दिल्ली उच्च न्यायालय से पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर तबादला कर दिया. जस्टिस एस मुरलीधर के तबादले पर बॉलीवुड डायरेक्टर ओनिर (Onir) ने ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है, साथ ही लोग इसपर जमकर कमेंट भी कर रहे हैं. बता दें कि जज जस्टिस एक मुरलीधर ने बुधवार को केंद्र, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को राजधानी में हिंसा रोकने में असफल रहने के लिए फटकार लगाई थी.

There is No shame left in these gangs of disgusting people. https://t.co/MEwZHptgGD

वहीं, बॉलीवुड डायरेक्टर ओनिर (Onir) ने जस्टिस एस मुरलीधर (Justice S Muralidhar) के तबादले पर निशाना साधते हुए कहा, "घृणित लोगों के इस गिरोह में अब कोई शर्म नहीं बची है." ओनिर का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, साथ ही लोग इसपर जमकर कमेंट भी कर रहे हैं. बता दें कि ओनिर ने इससे पहले एक और ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने बीजेपी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा था. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, "क्या चुनाव हारने के बाद बीजेपी ने दिल्ली को यह तोहफा दिया है. शर्मनाक, अमित शाह दिल्ली को जलते हुए और जिंदगियों को खत्म होते हुए कैसे देख सकते हैं."

Is This BJP's gift to Delhi for Loosing the elections. Shameful how the Home Minister is watching Delhi Burn and How so many lives end. Violence HAS BEEN INSTIGATED BY BJP as mentioned by #SupremeCourt

