शाहिद अफरीदी पर फूटा बॉलीवुड डायरेक्टर का गुस्सा, ट्वीट कर बोले- यह इंसान ही...

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) अपने एक वीडियो को लेकर लोगों के निशाने पर आ गए हैं. हालांकि, यह उनका पुराना वीडियो है, लेकिन अपने इस वीडियो को लेकर शाहिद अफरीदी चर्चा का विषय बन गए हैं. दरअसल, इस वीडियो में शाहिद अफरीदी बता रहे हैं कि एक भारतीय टीवी शो देखकर उनकी बेटी 'आरती' सीन की नकल उतारने की कोशिश कर रही थी, इससे गुस्से में आकर उन्होंने घर का टीवी ही तोड़ दिया था. शाहिद अफरीदी के इस कदम पर बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर ओनिर (Onir) भड़के नजर आ रहे हैं. उन्होंने ट्वीट कर शाहिद अफरीदी को हिंसक कट्टर भी बताया.

बॉलीवुड डायरेक्टर ने CAA को लेकर साधा निशाना, बोले- अगर तुम्हें लग रहा है कि सिर्फ मुसलमान...

This man is such a shame, not only he forbids his daughters to play out door sports he comes across as a violent fanatic. #AfridiShame

Watch: Shahid Afridi Says He Smashed TV After Daughter Imitated 'Aarti' Scene While Watching Show https://t.co/yEVfij8JTk