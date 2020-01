जामिया में शख्स ने की फायरिंग, बॉलीवुड डायरेक्टर बोले-दिल्ली पुलिस देखती रही वो गोली चलाता रहा...

जामिया मिल्लिया इस्लामिया (Jamia Millia Islamia) विश्वविद्यालय में गुरुवार को संशोधित नागरिकता कानून (CAA) के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के बीच एक शख्स बंदूक लेकर घुस गया और फायरिंग कर दी. इस फायरिंग में एक छात्र जख्मी भी हो गया. यह घटना गुरुवार दोपहर की है. घटना के बाद वहां अफरा-तफरी मच गई. इस घटना पर अब चारों ओर से रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं. बॉलीवुड डायरेक्टर ओनिर (Onir) ने भी इस घटना पर हैरानी जताते हुए एक ट्वीट किया, जो सुर्खियां बटोर रहा है. ओनिर का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है.

जामिया में प्रदर्शनकारियों पर इस शख्स ने चलाई गोली तो बॉलीवुड एक्टर बोले- ये एक दिन आप सब को घर में घुस के मारेंगे...

Delhi Police watch while man fearlessly shoots at #jamia Student and walks away . @DelhiPolice who pays you to protect goons ? Taxpayers money used for your salary is to protect our Children and not Goons !!! pic.twitter.com/GuHUEWu5Ox