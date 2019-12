आदित्य ठाकरे ने अपने नाम में जोड़ा मां का नाम, तो बॉलीवुड डायरेक्टर ने कही यह बात-देखें Tweet

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackrey) की अगुवाई में महा विकास अघाड़ी (एमवीए) ने शनिवार को यहां 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया. शिवसेना-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के महागठबंधन को विश्वास मत के लिए न्यूनतम 145 वोट की जरूरत थी, लेकिन उन्हें कुल 169 मत मिले. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 105 विधायकों ने विधानसभा से वॉकआउट किया, जबकि चार विधायक तटस्थ रहे और उन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) प्रमुख शरद पवार के भतीजे व पार्टी के वरिष्ठ नेता अजित पवार ने रोहित पवार और ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) के साथ मिलकर सरकार के पक्ष में मतदान किया.

I, Aaditya Rashmi Uddhav Thackeray, was number 25 out of 169 today to vote and support the Maha Vikas Aghadi of the @ShivSena@NCPspeaks@INCIndia & allies led by Hon'ble @CMOMaharashtra Uddhav Thackeray ji