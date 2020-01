बॉलीवुड डायरेक्टर को बजट का नाम सुनते ही लगने लगा है डर, इस बात की है आशंका

केंद्रीय बजट 2020 (Union Budget 2020) एक फरवरी को पेश किया जाएगा. इस बजट से आम लोगों को काफी उम्मीदें हैं और पूरा देश कल पेश होने वाले बजट पर ध्यान लगाकर बैठा है. बजट को लेकर बॉलीवुड गलियारा भी काफी सक्रिय है. बॉलीवुड डायरेक्टर संजय गुप्ता (Sanjay Gupta) ने बजट पेश होने से पहले एक ट्वीट किया है, जो खूब ध्यान खींच रहा है. संजय गुप्ता ने अपने ट्वीट में लिखा: "कल बजट का दिन और मुझे डर लग रहा है, इसके लिए नहीं कि बजट में क्या होगा बल्कि इसके लिए इससे ध्यान विचलित करने के लिए क्या किया जाएगा."

Budget day tomorrow and I am scared, not for whats in the budget but whats coming next to distract us from it.