मोहन भागवत के बयान पर बॉलीवुड डायरेक्टर का Tweet बोले- तो मोहनजी के मुताबिक हम अशिक्षित रहें...

RSS प्रमुख मोहन भागवत (Mohan Bhagwat) ने रविवार को कहा कि इन दिनों तलाक के अधिक मामले शिक्षित और संपन्न परिवारों में सामने आ रहे हैं क्योंकि शिक्षा और संपन्नता अहंकार पैदा कर रहा है जिसका नतीजा परिवार का टूटना है. राष्ट्रीय स्वंय सेवक प्रमुख (RSS) के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें जबरदस्त ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है. जनता के साथ-साथ सेलेब्रिटीज भी मोहन भागवत की इस टिप्पणी पर लगातार सवाल उठा रहे हैं. हाल ही में बॉलीवुड डायरेक्टर विक्रमादित्य मोटवाणे (Vikramaditya Motwane) ने मोहन भागवत पर निशाना साधा है.

So according to Mohan ji we shouldn't be educated. Which now explains a lot about his lot... https://t.co/VddQs9T8aZ