सीएम केजरीवाल का महिलाओं के लिए मुफ्त मेट्रो-बस सफर का प्रस्ताव तो बॉलीवुड प्रोड्यूसर बोले- स्वाभिमानी महिलाएं कभी भी...

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने घोषणा की है कि जल्द ही दिल्ली में महिलाएं डीटीसी, क्लस्टर बसों और मेट्रो में मुफ्त सफर कर सकेंगी. दिल्ली के सीएम ने मीडिया को बताया कि जो महिला आर्थिक तौर पर सक्षम हैं, वह टिकट खरीद लें, जिससे सब्सिडी पर बोझ ना पड़े. अफसरों को निर्देश दिया है कि इस बारे में प्रस्ताव बनाकर लाएं की बसों और मेट्रो में इसको कैसे लागू करें. अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के इस फैसले को लेकर बॉलीवुड से रिएक्शन भी आने शुरू हो गए हैं. बॉलीवुड प्रोड्यूसर अशोक पंडित (Ashoke Pandit) ने अरविंद केजरीवाल के इस फैसले को लेकर रिएक्शन दिया है. अशोक पंडित (Ashoke Pandit) ने दिल्ली के सीएम के इस फैसले को समाज को बांटने वाला बताया है.

So now @ArvindKejriwal wants to divide the society between men & women by providing free tickets in metro & buses to women. He earlier tried to divide the country using cast & creed. I am sure women with self respect & dignity will refuse this dole which is an election stunt.