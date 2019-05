सोनिया गांधी ने शुरू की गठबंधन की कवायद, तो बॉलीवुड प्रोड्यूसर बोले- 23 मई को शोक सभा...

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) के छह चरण के मतदान हो चुके हैं और बीजेपी (BJP) विरोधी पार्टियों ने एकजुट होना शुरू कर दिया है. हर पार्टी अपनी तरह से किसी गठबंधन का हिस्सा बनने की कोशिश कर रही है. खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने मिशन 272 के लिए कवायद शुरू कर दी है और वे एक मजबूत गठबंधन की दिशा में काम कर रही है. हालांकि सातवें चरण का मतदान 19 मई को होना है और लोकसभा चुनाव के नतीजे (Lok Sabha Results 2019) 23 मई को आएंगे. 'द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर' के को-प्रोड्यूसर अशोक पंडित (Ashoke Pandit) ने मीडिया की रिपोर्ट के जरिये सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) पर तंज कसा है. अशोक पंडित (Ashoke Pandit) का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

