बॉलीवुड प्रोड्यूसर ने मसूद अजहर को लेकर एक्ट्रेस पर साधा निशाना तो बोलीं- अजीत डोभाल छोड़कर आए थे...

खास बातें मसूद अजहर को लेकर बॉलीवुड सितारों में जंग ट्विटर पर जमकर हुआ हंगामा स्वरा भास्कर भी आया जिक्र

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) को लेकर लोगों में अलग अलग राय है.बॉलीवुड सेलिब्रेटीज के बीच अक्सर राजनैतिक मुद्दों पर टकराव देखने को मिल जाता है. अशोक पंडित (Ashoke Pandit) और ऋचा चड्ढा (Richa Chadda) के बीच भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला. मसूद अजहर (Masood Azhar) को वैश्विक आतंकी करार दिए जाने पर अशोक पंडित (Ashoke Pandit) ने एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा (Richa Chadda) से ट्विटर पर तंजात्मक लहजे में पूछा कि ऋचा जी, (Richa Chadda) मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशन ने कल ही मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित किया है. चीन ने भी दबाव में आते हुए इसे समर्थन दिया है. मोदी सरकार (Modi Government) के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है लेकिन अब तक इस मुद्दे पर आपका और आपके माफी देने वाले साथियों का एक भी ट्वीट (Tweet) नहीं देखा. क्या आपने अपनी खुशी जाहिर नहीं करने का फैसला किया है.

@RichaChadha ji . I am sure U must hv cm to knw dt #UNSC designated Masood Azhar as a global trrst ystrdy. China hd to succumb to d pressure. A grt. victory of @narendramodi govt. Didn't C a single tweet of yours & all those apologists. Hv U decided nt 2 share your happiness? ???? — Ashoke Pandit (@ashokepandit) May 2, 2019

इस ट्वीट का जवाब देते हुए ऋचा चड्ढा (Richa Chadda) ने लिखा कि मुझे इस बात की खुशी है कि जिस शख्स को अजीत डोभाल (Ajit Doval) जेल से निकालकर छोड़कर आए थे, आखिर में स्वीकार किया वह एक वैश्विक आतंकी है. यह सरकार और उन सबके लिए एक शानदार जीत है, जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं. क्या आप मेरे इस ट्वीट को अपनी प्रोफाइल पर पिन करना चाहेंगे.

I am delighted that the man Ajit Doval released from an Indian prison during the IC 814 fiasco is finally accepted as the scum he is globally. It's a great victory for the government and for all who fight against terror. You wanna pin this tweet to your profile? ???? https://t.co/JxkjJzHYZA — TheRichaChadha (@RichaChadha) May 2, 2019

इस ट्वीट को आधार बनाते हुए ऋचा चड्ढा (Richa Chadda) ने अशोक पंडित (Ashoke Pandit) के लिए लिखा कि मैं अब प्रज्ञा ठाकुर (Pragya Thakur) मामले पर आपके द्वारा निंदा का इंतजार कर रही हूं, जहां उन्होंने सही मायने में उन सिपाहियों का अपमान किया था, जिन्होंने आतंकियों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए अपनी जान दी. इंतजार कर रही हूं... ऋचा चड्ढा (Richa Chadda) ने भी तंजात्मक लहजे में पूछा कि कितने दिन लगेंगे सर. क्या आप आतंकियों के लिए माफी मांगेंगे. क्या सच में. अगले ट्वीट में ऋचा (Richa Chadda) ने लिखा कि मैं छुट्टियां मना रही हूं सर, मुझे लगता है कि आप सुबह उठकर मेरे बारे में सोचने लगते हैं. शायद इसी लिए आपको महिलाओं को गाली देने वाले लोगों की निंदा करने का जवाब देने में 6 दिन से ज्यादा लग गए.

Now waiting for you to condemn Ms. Pragya Thakur who actually insulted an actual cop that died on duty fighting terrorists... Waiting ... How many days will that take sir? Or whoaa....are you the apologist for terror? WHOAAAAA... ???????????? https://t.co/JxkjJzHYZA — TheRichaChadha (@RichaChadha) May 2, 2019

बात यहीं खत्म नहीं हुई, अशोक पंडित (Ashoke Pandit) ने ऋचा चड्ढा (Richa Chadda) के इस ट्वीट पर फिर जवाब दिया. बॉलीवुड प्रोड्यूसर ने लिखा कि ऋचा जी, मैं सुबह जल्दी उठता हूं. जो गलत होता है मैं हमेशा उसकी निंदा करता हूं और मुझे इसे साबित करने की जरूरत नहीं है. छुट्टियों के समय आपको डिस्टर्ब करने का मुझे खेद है.आप आनंद लें. इसी के साथ अशोक पंडित ने पूछ लिया कि आपने अमृता भिंडर को ट्विटर पर क्यों ब्लॉक कर दिया. इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता है.

Richaji I wake up early, half the day is gone. I have always condemned the wrong and don't have to justify. Sorry to disturb you on your vacation. Enjoy. Round 2 Milke Khel lenge. By the way why hv U blocked @amritabhinder ? Itna Gussa achha nahi Hota hai. https://t.co/oNXTn5Zd8w — Ashoke Pandit (@ashokepandit) May 2, 2019

अशोक पंडित (Ashoke Pandit) का जवाब देते हुए ऋचा चड्ढा (Richa Chadda) ने लिखा कि मुझे नहीं पता सर कि ये कौन है. मैं तो अक्सर उन लोगों को ब्लॉक करती हूं जो मुझे गालियां देते हैं. लेकिन आपको उनकी इतनी चिंता क्यों है. शायद मुझे शिष्टाचार दिखाना चाहिए. ऋचा (Richa Chadda) ने पूछा कि आप उन लोगों को गालियां क्यों नहीं देते जो मुझे गालियां देते है.

Dunno who that is sir,I do block routine abusers...Thankfully, my conscience allows me to sleep well at night and a little longer on a vacay,seeing as you are obsessed with me,perhaps I should extend the same courtesy. Accha, you didn't actually abuse ppl who abused me. Why? ???? https://t.co/U5wfXwqahp — TheRichaChadha (@RichaChadha) May 2, 2019

अशोक पंडित (Ashoke Pandit) ने जवाब देते हुए कहा कि मुझे उनकी क्यों होने लगी. मैं तो सिर्फ आपके प्रति सम्मान है कि मैं आपके और अपने खुले विचारों को साझा कर रहा हूं. वैसे, अगर ऐसा ही है तो आपने स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) को क्यों नहीं ब्लॉक किया जो सबसे ज्यादा गालियां देती हैं. छुट्टियों के मजे करो, मिलकर बात कर लेंगे.

Why should I be obsessed with U ? It's only out of respect towards U who has an open mind that I share my views with U. How come U have not blocked @ReallySwara who is the biggest abuser ? Vacation enjoy Karo. Mil ke baat kar lenge. https://t.co/hz8x5wTF5E — Ashoke Pandit (@ashokepandit) May 2, 2019

ऋचा (Richa Chadda) ने लिखा कि मैंने कभी स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) को किसी को गाली देते हुए नहीं देखा. मैं उन लोगों को ब्लॉक करते हैं जो मुझे गाली देते हैं ये जाने बगैर कि वह किस राजनैतिक भावना से प्रेरित हैं. आपने मसूद अजहर (Masood Azhar) के मामले में सिर्फ मुझसे ही सवाल क्यों पूछा. जबकि आप अच्छी तरह से जानते हो कि क्या होता है जब आप किसी को महिलाओं को गाली देने के लिए उकसाते हैं. ऐसा क्यों करते हैं आप.