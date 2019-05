तारा सुतारिया और अनन्या पांडे के साथ कठपुतली से खेलते नजर आए टाइगर श्रॉफ, Video हुआ वायरल

Next stop on the #StudentTour was #Jaipur & the love came pouring in!❤ @karanjohar @apoorva1972 @tigerjackieshroff @tarasutaria @ananyapanday @punitdmalhotra @dharmamovies @foxstarhindi @zeemusiccompany #SOTY2 . . . . . . . #studentoftheyear2 #soty #tigershroff #tigerians #tarasutaria #ananyapanday #jaipur #promotions #soty2promotions #tour #city #bollywood #rajasthan

A post shared by Hype PR (@hypenq_pr) on May 1, 2019 at 10:06pm PDT