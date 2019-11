Ayodhya Verdict: अयोध्या फैसले पर बॉलीवुड से किसने क्या बोला?

बॉलीवुड गलियारे (Bollywood On Ayodhya Verdict) से भी अयोध्या मामले पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिएक्शन आ रहे हैं. फरहान अख्तर, तापसी पन्नू और मधुर भंडारकर जैसे बॉलीवुड सेलेब्रिटीज ने शनिवार को अयोध्या मसले (Ayodhya Verdict) पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और लोगों से इस निर्णय को स्वीकार करने और इसका मान रखने की अपील की. सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को क्रेंद्र को तीन महीने के भीतर एक ट्रस्ट बनाने का निर्देश दिया, जो अयोध्या में विवादित स्थल पर मंदिर बनाएगा. सर्वसम्मत फैसले में, प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच-सदस्यीय पीठ ने कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड, जो इस टाइटल सूट के पक्षकार थे, उन्हें मस्जिद बनाने के लिए कहीं और वैकल्पिक भूमि दी जानी चाहिए.

इस ऐतिहासिक फैसले के बाद हैशटैगअयोध्या ने ट्रेंड करना शुरू कर दिया. इस पर अपनी राय साझा करने के लिए बॉलीवुड सेलेब्रिटीज ने भी ट्विटर का इस्तेमाल किया. आइए देखते हैं कुछ बॉलीवुड हस्तियों की प्रतिक्रियाएं :

तापसी पन्नू : अयोध्या के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की सराहना. आवश्यक कदम उठाए जाएं. अब उन मुद्दों पर काम करने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं जो हमारे देश को रहने योग्य सबसे बेहतर जगह बनाने में मदद करेंगे.

#AYODHYAVERDICT hail Supreme Court! Let the needful be done. Now moving towards working on issues that will help our nation become the BEST place to LIVE in. — taapsee pannu (@taapsee) 9 नवंबर 2019

फरहान अख्तर : इससे संबंधित सभी से विनम्र निवेदन, आज अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करें. चाहें यह आपके पक्ष में हो या विपक्ष में, इसे गौरव के साथ स्वीकार करें. एक इंसान के तौर पर हमें इससे अब आगे बढ़ने की जरूरत है. जय हिंद.

Humble request to all concerned , please respect the Supreme Court verdict on #AyodhyaCase today. Accept it with grace if it goes for you or against you. Our country needs to move on from this as one people. Jai Hind. — Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar) 9 नवंबर 2019

मधुर भंडारकर : अयोध्या मसले पर सम्माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए सही फैसले का स्वागत करता हूं. लंबे समय से विचाराधीन मुद्दे का अन्तत: समाधान हुआ.

Welcome the fair verdict over the #AyodhyaCase by Hon. Supreme Court. Finally the long pending issue will be resolved now. — Madhur Bhandarkar (@imbhandarkar) 9 नवंबर 2019

कुणाल कपूर : यह शांति और सद्भावना बनाए रखने का वक्त है. एक-दूसरे के प्रति संवेदनात्मक रवैया अपनाएं और एक अधिक समावेशी व एकीकृत राष्ट्र का निर्माण करें.

This is a time for peace and healing. Let's be sensitive to each other and build a more inclusive and unified India ???????? #AYODHYAVERDICT — Kunal Kapoor (@kapoorkkunal) 9 नवंबर 2019

विवेक आनंद ओबेरॉय : हमारे महान राष्ट्रपिता से बेहतर बात कोई नहीं कह पाया है. शांति कायम कर और हमेशा एकजुट रहकर महात्मा को सम्मान प्रदान करें.

No one could have said it better than the great father of our nation!



Let us honour the Mahatma by keeping peace and staying united always #RamMandir#BabriMasjid#AyodhyaJudgment#AyodhaVerdictpic.twitter.com/9Q5VPAgZy6 — Vivek Anand Oberoi (@vivekoberoi) 9 नवंबर 2019

हेमा मालिनी: "माननीय का फैसला. "अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने भारतीय न्यायपालिका प्रणाली में विश्व का विश्वास बढ़ाया है. फैसले के बाद 130 करोड़ भारतीयों द्वारा बनाई गई शांति इस बात का प्रमाण है कि एकता और एकजुटता की भावना 'भारत की आत्मा' है. मैं अपने राष्ट्र के इस जज्बे को सलाम करती हूं."

The verdict of Hon. Supreme Court on Ayodhya has increased world faith in the Indian judiciary system.The calm and peace maintained by 130 crore Indians after the verdict,is proof that the spirit of unity & togetherness is the 'Soul of India'.I salute our nation for its spirit pic.twitter.com/DMlKzc0P6H — Hema Malini (@dreamgirlhema) 10 नवंबर 2019

