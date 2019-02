बोमन ईरानी फिर बने दादा, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो शेयर कही ये इमोशनल बात

बॉलीवुड एक्टर बोमन ईरानी फिर दादा बन गए हैं, उनके बेटे दानिश की पत्नी रिया ने दूसरे बच्चे को जन्म दिया है. इस बार उनके घर नन्ही परी आई है. बच्ची के जन्म से उत्साहित बोमन ने शुक्रवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. बोमन ने दानिश और रिया की ब्लैक एंड व्हाईट तस्वीर साझा करते हुए लिखा, "नवजात बच्ची को गोद में लेने से बेहतर कुछ भी प्यारा नहीं हो सकता, जो जल्द ही ग्रैंड पा कहेगी. बेटे दानिश ईरानी और बहू रिया को बहुत सारा प्यार." दानिश और रिया वर्ष 2011 में शादी के बंधन में बंधे थे. दोनों ने वर्ष 2016 में अपने पहले बेटे को जन्म दिया था.

There is nothing sweeter and warmer in the world than holding a newborn baby girl in your arms that will soon call you Grandpa!

Love you more and more my son @Daneshirani and my darling daughter @reah26. pic.twitter.com/ZfWPkIvSd8