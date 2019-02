'प्रोफेसर वायरस' करेंगे रतन टाटा का रोल, 'पीएम नरेंद्र मोदी' में कुछ यूं आएंगे नजर

अभिनेता बोमन ईरानी (Boman Irani) आगामी फिल्म 'पीएम नरेंद्र मोदी' (PM Narendra Modi) में बिजनेस टाइकून रतन टाटा की भूमिका निभाते नजर आएंगे. बोमन ने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता उमंग कुमार द्वारा निर्देशित और संदीप सिंह और सुरेश ओबेरॉय द्वारा निर्मित फिल्म की शूटिंग रविवार से अहमदाबाद में शुरू कर दी है. इसमें उनके बेटे अभिनेता विवेक आनंद ओबेरॉय मोदी की भूमिका में नजर आएंगे.

Boman Irani to play a well-known industrialist in the biopic #PMNarendraModi... Stars Vivek Anand Oberoi in the title role... Directed by Omung Kumar... Produced by Suresh Oberoi and Sandip Ssingh... Official look: pic.twitter.com/c0E7t8NnAn