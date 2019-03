Captain Marvel Box Office Collection Day 2: 'कैप्टन मार्वल' की बंपर कमाई, दो दिन में कर डाला इतना कलेक्शन

Captain Marvel Box Office Collection Day 2: कैप्टन मार्वल (Captain Marvel) में हॉलीवुड एक्ट्रेस (Hollywood Actress) ब्री लार्सन (Brie Larson) ने शानदार एक्टिंग का नमूना देकर दुनियाभर के दर्शकों को अपना दीवाना बना लिया है. ब्री लार्सन (Brie Larson) ने जिस तरह से खुद को सुपरवुमन के तौर पर प्रेजेंट किया है, वह काबिलेतारीफ है. एवेंजर्स में शामिल होने जा रही नई सुपरवुमन की पहली फिल्म कैप्टन मार्वल (Captain Marvel) इंडिया में ताबड़तोड़ कलेक्शन कर रही है. पहले दिन की तरह दूसरे दिन भी फिल्म ने धमाकेदार कलेक्शन करके लौगों को चौंकाया है. वहीं देखा जाए तो ऐसी कमाई करने को किसी की भी उम्मीद नहीं थी. हालांकि दर्शकों को यह मालूम है कि एवेंजर्स सीरीज की अगली फिल्म 'एंडगेम' में जबरदस्त धमाल मचने वाला है. अब देखना है कि कैप्टन मार्वल (Captain Marvel) को भारतीय फैन्स किस हद तक प्यार देते हैं.

बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक दूसरे दिन करीब 13.50 से 14 करोड़ रुपए कलेक्शन किया है. दो दिन की कमाई को मिलाकर कुल कलेक्शन 26.50 करोड़ रुपए का कारोबार बॉक्स ऑफिस से कर लिया है. उम्मीद है कि पहले वीकेंड पर करीब 40 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन आसानी से कर लेगी. कैप्टन मार्वल (Captain Marvel) फिल्म ने पहले दिन धमाल मचाते हुए यह संकेत दे दिया है कि बॉलीवुड फिल्मों के सुपरस्टार के सामने सुपरहीरोज की फिल्में टक्कर देती हैं. कैप्टन मार्वल (Captain Marvel) नए सुपरहीरो की दमदार एंट्री ने लोगों के दिल जीत लिया है.

#Hollywood scores yet again... #CaptainMarvel takes a Marvel-ous start at the BO... Packs a superb total [double digits] on Day 1... Overpowers *all* titles - new as well as holdover - by a margin... Fri ₹ 12.75 cr... Gross BOC: ₹ 15.18 cr... India biz.