Chandrayaan 2: चंद्रयान 2 पर बॉलीवुड प्रोड्यूसर ने किया ट्वीट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कही यह बात

चंद्रयान 2 (Chandrayaan 2) के लैंडर 'विक्रम' (Vikram) का बीती रात चांद पर उतरते समय जमीनी स्टेशन से संपर्क टूट गया. हालांकि, लैंडर विक्रम (Vikram) का सपंर्क टूटने पर पीएम मोदी ने सभी वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया और कहा कि यह ऐतिहासिक कदम है और इसके लिए कोशिश जारी रखनी चाहिए. हाल ही में चंद्रयान (Chandrayaan 2) को लेकर बॉलीवुड के मशहूर प्रोड्यूसर अशोक पंडित ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने इसरो (Isro) के वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद किया है. ऐसे समय पर आया अशोक पंडित का यह ट्वीट ट्विटर पर खूब वायरल हो रहा है, साथ ही इस पर लोग जमकर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं.

We are all proud of U @isro! Congrats to our scientists for successfully bringing #Chandrayaan2 mission so close to the moon surface! More power to U to further strengthen our space program. ????????



Thank U @narendramodi ji for such a heart warming interaction with the #ISRO team. ????????