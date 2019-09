Mission Mangal Box Office Collection: 'मिशन मंगल' बनी अक्षय कुमार की सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म, जानें कुल कलेक्शन

Mission Mangal Box Office Collection Day 23: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म 'मिशन मंगल' (Mission Mangal) की कमाई रुकने का नाम नहीं ले रही है. 'साहो' के रिलीज होने के बाद भी 'मिशन मंगल' (Mission Mangal) की कमाई पर कुछ फर्क नहीं पड़ा. फिल्म समीक्षक तरण आदर्श के ट्वीट के मुताबिक 'मिशन मंगल' (Mission Mangal) रिलीज के चौथे हफ्ते में 200 करोड़ रुपये कमा सकती है. वहीं, इसकी रोजाना की कमाई को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि 'मिशन मंगल' ने बीते शुक्रवार 1.5 से 2 करोड़ रुपये की कमाई की होगी. इस लिहाज से फिल्म 23 दिनों में कुल 194-195 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर सकती है. हालांकि, इसके अधिकारिक आंकड़े आने अभी बाकी हैं.

#MissionMangal is now #AkshayKumar's highest grossing film... Has chances of crossing ₹ 200 cr... [Week 3] Fri 2.20 cr, Sat 3.25 cr, Sun 3.64 cr, Mon 2.27 cr, Tue 1.21 cr, Wed 1.15 cr, Thu 1.31 cr. Total: ₹ 193.14 cr. India biz.