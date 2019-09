Saaho Box Office Collection Day 8: प्रभास और श्रद्धा कपूर की 'साहो' की तूफानी कमाई जारी, जानें कुल कलेक्शन

Saaho Box Office Collection Day 8: साउथ के सुपरस्टार प्रभास (Prabhas) की फिल्म 'साहो' (Saaho) का 8वें दिन भी बॉक्स ऑफिस (Saaho Box Office Collection) पर धमाल जारी रहा. प्रभास (Prabhas) और श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) की फिल्म 'साहो' के हिंदी वर्जन ने अपने दूसरे हफ्ते की शुरुआत भी शानदार ढंग से की है. साहो ने आठ दिनों में 120 करोड़ की कमाई कर डाली है. बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक, फिल्म ने अपने दूसरे शुक्रवार को करीब 4 करोड़ रुपये की कमाई की है. प्रभास (Prabhas)' की फिल्म की कमाई को देख कर कहा जा सकता है कि जल्द ही यह फिल्म 150 करोड़ के आंकड़े को पार कर लेगी.

#Saaho has an excellent Week 1... Is the fourth highest *Week 1* grosser of 2019... Fri 24.40 cr, Sat 25.20 cr, Sun 29.48 cr, Mon 14.20 cr, Tue 9.10 cr, Wed 6.90 cr, Thu 6.75 cr. Total: ₹ 116.03 cr Nett BOC. #India biz. #Hindi version.