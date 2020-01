Chhapaak: लखनऊ में सपा कार्यकर्ताओं को 'छपाक' दिखाएंगे अखिलेश यादव, बुक करवाया हॉल

दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) के जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालयों के छात्रों से मुलाकात के बाद उनकी फिल्म 'छपाक (Chhapaak)' को लकेर राजनैतिक माहौल गर्मा गया है. दीपिका पादुकोण फिल्म रिलीज से पहले जेएनयू के छात्रों से मिलने गई थी, जिसके बाद से सोशल मीडिया और राजनैतिक गलियारों में उनकी फिल्म को लेकर माहौल पूरी तरह बदल गया. जहां सोशल मीडिया पर कुछ लोग उनका समर्थन कर रहे हैं तो वहीं कुछ उनके विरोध में हैं. लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी कार्यकर्ताओं का 'छपाक' फिल्म दिखाई जाएगी, जिसके लिए लखनऊ में एक हॉल पूरा बुक कर दिया गया है.

दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) की 'छपाक (Chhapaak)' को लेकर समाजवादी पार्टी के ट्विटर एकाउंट से इस संबंध में जानकारी दी गई थी. ट्वीट में लिखा गया था, 'माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर कल (शुक्रवार) समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को ‘छपाक' फिल्म दिखाएगी. इसके लिए लखनऊ में एक हाल बुक किया गया है.' इस तरह समाजवादी पार्टी भी दीपिका पादुकोण और उनकी फिल्म के समर्थन में आ गई है. वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकारें 'छपाक' को पहले ही टैक्स फ्री कर चुकी हैं.

Samajwadi Party will take its workers to a screening of the Deepika Padukone-starer 'Chapaak' in Lucknow on Friday.