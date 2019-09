Chhichhore Box Office Collection Day 2: सुशांत सिंह राजपूत की 'छिछोरे' ने मचाया धमाल, दूसरे दिन कर डाली जबरदस्त कमाई

Chhichhore Box Office Collection Day 2: सुशांत सिंह राजपूत (Sushat Singh Rajput) और श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) की फिल्म 'छिछोरे' (Chhichhore) ने दूसरे दिन जबरदस्त धमाल मचाया है. 'छिछोरे' की कमाई में बॉक्स ऑफिस (Chhichhore Box Office Collection) पर शानदार उछाल देखने को मिला है. सुशांत सिंह राजपूत (Sushat Singh Rajput) की फिल्म ने दूसरे दिन करीब 12 करोड़ की कमाई कर सबको चौंका दिया है. फिल्म को पहले दिन यानी शुक्रवार को 7.32 करोड़ रुपये की ओपनिंग मिली थी. बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक, 'छिछोरे' (Chhichhore) ने दो दिन में करीब 19 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है.

#Chhichhore goes from strength to strength on Day 1... Witnessed a big turnaround in evening and night shows... Word of mouth has come into play, which will translate into solid growth on Day 2 and 3... Weekend biz is sure to spring a big surprise... Fri ₹ 7.32 cr. #India biz.