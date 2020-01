कॉमेडियन कुणाल कामरा को 4 एयरलाइन्स ने किया बैन, तो इस एयरलाइन्स से बोले- तुम भी कर दो यार...

कॉमेडियन कुणाल कामरा (Kunal Kamra) को इंडिगो, एअर इंडिया, गो एयर और स्पाइसजेट ने अपने विमानों के जरिए यात्रा करने पर रोक लगा दी है. कथित तौर पर पत्रकार अर्णब गोस्वामी को परेशान करने का उनपर आरोप है. कुणाल कामरा ने मुंबई से लखनऊ की अपनी एक उड़ान के दौरान पत्रकार को कथिततौर पर परेशान किया था. इंडिगो ने जहां कामरा पर छह माह की रोक लगाई है वहीं एयर इंडिया ने आगे की नोटिस तक उसकी उड़ान पर रोक लगा दी है. अब इस पर कॉमेडियन कुणाल कामरा का रिएक्शन भी आ गया है. उनका ट्वीट खूब वायरल हो रहा है.

Arrey @airvistara kar hi do yaar, I won't judge you, Main drive karke goa nikal ne ka plan bana hi raha hoon... thoda break bhi lena Banta hai...