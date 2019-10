रविशंकर प्रसाद पर इस कॉमेडियन का तंज, कहा- देश की सेवा करना कितना आसान, बस एक खराब बॉलीवुड फिल्म...

देश के आर्थिक हालात और मंदी पर सरकार और विपक्ष के अपने-अपने तर्क हैं लेकिन कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) ने मंदी को लेकर हाल ही में एक अजीबोगरीब तर्क दिया था. मुंबई में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने 2 अक्टूबर को रिलीज हुई बॉलीवुड की 3 फिल्मों का जिक्र किया. रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि 2 अक्टूबर को तीन फिल्में रिलीज हुईं, जिन्होंने एक दिन में 120 करोड़ रुपए कमाए हैं तो फिर आर्थिक सुस्ती कहां है? रविशंकर प्रसाद के इस बयान पर हाल ही में, मशहूर कॉमेडियन कुणाल कुमरा (Kunal Kamra) ने चुटकी ली है.

How easy it is to serve the national these days, just go watch a bad bollywod film... https://t.co/zfqaY9J3g4