Dabangg 3 Box Office Collection Day 7: सलमान खान की 'दबंग 3' ने 7वें दिन मचाया तूफान, कमा डाले इतने करोड़

Dabangg 3 Box Office Collection Day 7: बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान (Salman Khan), किच्चा सुदीप (Kiccha Sudeep), सोनाक्षी सिन्हा और सई मांजरेकर (Sai Manjrekar) की फिल्म 'दबंग 3 (Dabangg 3)' ने सातवें दिन भी सिनेमाघरों में अपना जलवा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. अपने एक्शन और किरदार से फिल्म में धूम मचाने के साथ-साथ सलमान खान ने अपने अंदाज से सिनेमाघरों में भी खूब वाह-वाही बटोरी. हालांकि, देशभर में हो रहे CAA और NRC के प्रदर्शन से 'दबंग 3' की कमाई पर थोड़ा असर जरूर हुआ है, इसके बाद भी भाईजान की फिल्म ने दमदार कमाई की है. बॉक्स ऑफिस इंडिया की वेबसाइट के मुताबिक 'दबंग 3 (Dabangg 3 Box Office Collection)' ने बीते गुरुवार को 7 करोड़ रुपये की कमाई की.

अक्षय कुमार की फिल्म को समीक्षकों ने सराहा, पहले दिन कमा सकती है इतने करोड़

#Dabangg3 gets a boost due to #Christmas holiday on Day 6... However, the overall growth on a *big holiday* should've been more than what it is... Fri 24.50 cr, Sat 24.75 cr, Sun 31.90 cr, Mon 10.70 cr, Tue 12 cr, Wed 15.70 cr. Total: ₹ 119.55 cr. #India biz. Note: All versions.