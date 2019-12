रेप और महिलाओं को लेकर फिल्मकार ने दिया था बेहूदा बयान, सोशल मीडिया पर यूं फूटा लोगों का गुस्सा

खास बातें डेनियल श्रवण ने बलात्कार को लेकर दिया बेहूदा बयान डेनियल के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा फिल्मी हस्तियां भी कर रही हैं ट्वीट

रेप जैसी घटना पर फिल्मकार डेनियल श्रवण (Daniel Shravan) ने शर्मनाक सलाह दी है, जिससे लोग सोशल मीडिया पर बेहद तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. डेनियल श्रवण ने अपने सोशल मीडया हैंडल के जरिए रेप को लेकर एक क्रूर, असंवेदनशील और भद्दा बयान दिया है, इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर लोगों ने डेनियल श्रवण के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने की मांग की है. श्रवण ने अपने बयान में कहा कि ''महिलाओं को अपने साथ कंडोम रखना चाहिए और रेप में सहयोग करना चाहिए.'' उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर आम लोगों के साथ ही बॉलीवुड और फिल्मी कलाकारों ने भी अपना गुस्सा जताया है.

I can't believe that today such is the mentality of our society. Such people are bigger criminals than rapists. https://t.co/WB9XQ19hAt — KRK (@kamaalrkhan) December 4, 2019

Ideas going around.

Some of this content is in Telugu. Basically the ideas these men have given is - cooperate and offer condoms to prevent murder after rape, women's organizations are the reason for rape.

Rape is not heinous, murder is. pic.twitter.com/2eqhrQA02T — Chinmayi Sripaada (@Chinmayi) December 3, 2019

बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने डेनियल श्रवण (Daniel Shravan) की मानसिकता पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, "मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आज के समाज की यह मानसिकता है. ऐसे लोग रेपिस्ट्स से भी बड़े अपराधी होते हैं." कमाल आर खान के बाद सिंगर चिन्मयी श्रीपदा (Chinmayi Shreepda) ने भी डेनियल श्रवण के बयान पर गुस्सा जताते हुए ट्वीट किया. उन्होंने लिखा, "यह विचार चारों तरफ हैं. इस कंटेंट की कुछ चीजें तेलुगू में हैं. मूल रूप से इन पुरुषों ने जो विचार दिये हैं वह इस प्रकार हैं- बलात्कार के बाद हत्या को रोकने के लिए सहयोग दें. महिला संगठन ही बलात्कार का असल कारण होती हैं. बलात्कार जघन्य नहीं है, हत्या है." अपने ट्वीट के जरिए चिन्मयी श्रीपदा ने डेनियल श्रवण के कहे शब्दों को समझाने की कोशिश की.

Just when you thought it can't get worse for women. #Danielshravanpic.twitter.com/nEQmSSupIy — vipra shrivastava (@Vipra_s) December 4, 2019

Every rapist's minds are the same. The difference is some are truck drivers and some are filmmakers. #DanielShravanpic.twitter.com/UfcqpgB2Uf — Suchandra Pramanik (@SuchandraPrama3) December 4, 2019

Whoever this #DanielShravan is, should be first booked in the court of law. He is the one who is motivating the rapist for their act by such post.. If he is a filmmaker I promise will never watch his films and I can vouch for my family and friend. What is @indiagovernment doing? pic.twitter.com/xgt4tm8uWb — vivek kanodia (@vivekkanodia) December 4, 2019

फिल्मी दुनिया के कलाकारों के अलावा आम लोगों ने भी डेनियल श्रवण (Daniel Shravan) के बयान पर गुस्सा जताया. एक सोशल मीडिया यूजर ने इसपर ट्वीट करते हुए लिखा, "जब तुमने इसे बारे में सोचा होगा तो महिला के लिए इससे बुरा और कुछ नहीं होगा." वहीं, दूसरे सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, "हर रेपिस्ट का दिमाग एक जैसा ही होता है. फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ ट्रक ड्राइवर्स होते हैं तो और कुछ फिल्म निर्माता." एक यूजर ने डेनियल श्रवण और सरकार पर गुस्सा जताते हुए लिखा, "यह डेनियल श्रवण जो भी है उसे पहले अदालत ले जाना चाहिए. यही वो इंसान है जो बलात्कारियों को इन अपराधों को करने के लिए प्रेरित कर रहा है. भारत सरकार आखिर कर क्या रही है?"

