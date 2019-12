ऋषि कपूर के ट्वीट ने बटोरी सुर्खियां, बोले- माता-पिता को कभी भी बच्चे का निक नेम नहीं रखना चाहिए, मैंने...

बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) ने फिल्म इंडस्ट्री में तो खूब नाम कमाया है. अपनी शानदार फिल्मों से ऋषि कपूर ने बॉलीवुड में अलग ही पहचान बनाई है. लेकिन फिल्मों से इतर वह इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. समसामयिक मुद्दों पर ट्वीट करते हुए वह उनपर अपनी राय भी बखूबी रखते हैं. हाल ही में ऋषि कपूर के एक ट्वीट ने लोगों का खूब ध्यान खींचा है. इस ट्वीट में ऋषि कपूर ने बताया कि उन्हें अपने नाम जैसा वापस बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी है. इसके अलावा ऋषि कपूर ने यह भी कहा कि माता-पिता को कभी भी अपने बच्चे का निक नेम नहीं रखना चाहिए.

Worked very hard to get Rishi Kapoor back as my name! Parents must never nick name a child. I never did.