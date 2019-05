De De Pyaar De Box Office Collection Day 11: अजय देवगन की फिल्म की 11वें दिन भी धांसू कमाई, कमा डाले इतने करोड़

De De Pyaar De Box Office Collection Day 11: बॉलीवुड के सुपरस्टार अजय देवगन (Ajay Devgn), तब्बू (Tabu) और रकुल प्रीत सिंह (Rakul Preet Singh) की फिल्म 'दे दे प्यार दे (De De Pyaar De)' रिलीज के 11 दिन बाद भी धांसू कमाई रही है. अजय देवगन की फिल्म ने 11वें दिन तक करीब 74 करोड़ की कमाई कर डाली है. फिल्म ने इस हफ्ते की शुरुआत यानी शुक्रवार को 3.58 करोड़, शनिवार को 4.78 करोड़ की कमाई की थी. शनिवार तक अजय देवगन (Ajay Devgn) की फिल्म 'दे दे प्यार दे (De De Pyaar De Box Office Collection)' ने बॉक्स ऑफिस पर 69.41 करोड़ की कमाई की थी. फिल्म की कमाई को लेकर तरण आदर्श ने जानकारी दी है. इस फिल्म की ताबड़तोड़ कमाई को देख अंदाजा लगाया जा रहा है कि जल्द ही यह फिल्म अपनी लागत निकालने के करीब पहुंच जाएगी. अजय देवगन (Ajay Devgn) की फिल्म 'दे दे प्यार दे (De De Pyaar De)' भारत में 3100 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई है, जबकि पूरे वर्ल्ड वाइड 3750 से ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज हुई है.

PM Narendra Modi Box Office Collection Day 3: विवेक ओबेरॉय की फिल्म ने तीसरे दिन की धाकड़ कमाई, कमाए इतने करोड़

#DeDePyaarDe gathers momentum on [second] Sat... Growth is decent, but it could've done with stronger biz since the word of mouth is extremely positive... Biz on [second] Sun is pivotal... [Week 2] Fri 3.58 cr, Sat 4.78 cr. Total: ₹ 69.41 cr. India biz. #DDPD