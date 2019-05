कटरीना कैफ ने सलमान खान से पूछा, मुझसे शादी कब करोगे, Video हुआ वायरल

सलमान खान (Salman Khan)और कटरीना कैफ (Katrina Kaif) की फिल्म 'भारत' जल्द ही बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है. लंबे अरसे बाद स्क्रीन पर सलमान (Salman Khan) और कटरीना (Katrina Kaif) साथ दिखाई देंगे. लिहाजा फैंस की बेकरारी भी फिल्म को लेकर बढ़ती ही जा रही है. इसी बीच एक बार फिर से सलमान खान (Salman Khan) की शादी की शिगुफा छिड़ गया है. शिगुफा किसी और ने नहीं, फिल्म के डायरेक्टर अली अब्बास (Ali Abbas) ने छेड़ा है. अली अब्बास ने फिल्म के एक सीन को ट्वीट किया है. जिसमें कटरीना (Katrina Kaif) बिल्कुल बेबाकी से सलमान खान को शादी के लिए प्रपोज कर रही हैं. हालांकि यह दृश्य फिल्म का है. लेकिन भाई जान (Salman Khan) के फैन इसे सीधे तौर पर सलमान और कटरीना के रियल लाइफ से जोड़कर देख रहे हैं.

सोशल मीडिया पर फिल्म की यह क्लिप वायरल हो गई. इस वीडियो को देखने के बाद लोग सलमान खान (Salman Khan) की शादी के सवाल पर मस्ती कर रहे हैं. बॉलीवुड में सलमान (Salman Khan) और कटरीना की जोड़ी लोगों की पसंदीदा जोड़ियों में शामिल हैं. दोनों के अफेयर की लंबे वक्त तक चर्चा रही थी. बहरहाल दोनों ही कलाकार इन खबरों का खंडन कर चुके हैं और खुद को एक दूसरे का अच्छा दोस्त बताते हैं. 'भारत' में दोनों एक बार फिर से धमाल मचाने की तैयारी में हैं.

When is the real life proposal happening.????????#Bharat#KumudRaina ????