बॉलीवुड एक्टर ने सलमान खान की फिल्म 'भारत' का बनाया मजाक, ट्विटर पर यूं आए मजेदार रिएक्शन

कमाल आर खान (Kamaal R Khan) अक्सर अपने ट्वीट के जरिए कोई न कोई ऐसा कमेंट करते हैं, जिस पर कंट्रोवर्सी या विवाद जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है. हालांकि कमाल खान अपने बेबाक अंदाज से किसी भी मुद्दे या फिर व्यक्ति पर अपनी प्रतिक्रिया देने से बिल्कुल भी नहीं चूकते. यही वजह कि मीडिया में वह आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं. हाल ही में उन्होंने बॉलीवुड सुपरस्टार एक्टर सलमान खान (Salman Khan) की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'भारत' (Bharat) के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी. कमाल राशिद खान (Kamaal Rashid Khan) ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट लिखा. जिसमें उन्होंने सलमान खान की फिल्म को अपने तरीके एक्सप्लेन किया.

I have watched Russian circus many times in real. So should I watch Salman Khan's film #Bharat to watch Russian Circus again in the film? Ppl Pls give me suggestions! RT for yes and like for no.