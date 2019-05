IPL 2019 से बाहर हुई प्रीति जिंटा की टीम, मैदान पर महेंद्र सिंह धोनी को दे डाली ये धमकी

आईपीएल 2019 (IPL 2019) में प्रीति जिंटा (Preity G Zinta) की किंग्स इलेवन पंजाब (Kings XI Punjab) का सफर खत्म हो चुका है जबकि महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की मुकाबले में बनी हुई है. प्रीत जिंटा की टीम जब भी खेली तो वे अकसर मैदान में अपने खिलाड़ियों और फैन्स का हौसला बढ़ाती नजर आईं. लेकिन अब प्रीति जिंटा की टीम का सफर आईपीएल में खत्म हो चुका है तो उन्होंने एक ट्वीट किया है और इसमें वे चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ नजर आ रही हैं. दिलचस्प यह है कि प्रीति जिंटा (Preity G Zinta) ने महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) को यह बहुत ही प्यारी-सी धमकी दे डाली है.

कपिल शर्मा ने अनन्या पांडेय से पूछा उनका टैलेंट तो जीभ से नाक को लगीं छूने- देखें Viral Video

Captain cool has many fans including me, but off-late my loyalties are shifting to his little munchkin Ziva. Here I'm telling him to be careful - I may just kidnap her Now it's time for you guys to Caption THIS photo...#Tingpic.twitter.com/bD1ADSXopc