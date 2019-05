Avengers: Endgame Box Office Collection Day 11- ताबड़तोड़ कमाई कर रही 'एवेंजर्स एंडगेम', अब तक हुआ इतना कलेक्शन

Avengers: Endgame Box Office Collection Day 11- हॉलीवुड फिल्म एवेंजर्स एंडगेम (Avengers: Endgame) ने दुनियाभर में तो धमाल मचाया, लेकिन इंडिया में भी जमकर कलेक्शन देखने को मिल रहा है. दूसरे वीकेंड पर 'एवेंजर्स एंडगेम' 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर डाला है. एक सप्ताह में फिल्म ने धांसू कलेक्शन करके कई रिकॉर्ड तोड़ डाले. ट्रेड एनलिस्ट तरण आदर्श (Taran Adarsh) के मुताबिक फिल्म ने रविवार तक 312.95 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर डाला है. रोजाना के आंकड़ों के अनुसार एक अनुमान है कि सोमवार को फिल्म की कमाई 10 करोड़ के आस-पास हो सकती है. पहले सप्ताह में फिल्म ने 260.40 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, जबकि दूसरे वीकेंड पर 52.55 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली है.

#AvengersEndgame continues to sparkle... Rakes in big numbers on [second] Sat and Sun... Adds ₹ 50 cr+ in Weekend 2, which is remarkable... [Week 2] Fri 12.50 cr, Sat 18.30 cr, Sun 21.75 cr. Total: ₹ 312.95 cr Nett BOC. India biz. Gross BOC: ₹ 372.56 cr.