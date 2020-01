दीपिका पादुकोण गईं JNU तो लोगों ने बॉयकॉट की 'छपाक', अब एक्ट्रेस ने यूं दिया करारा जवाब- देखें Video

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) अपनी धमाकेदार फिल्मों और अपने अंदाज के लिए खूब जानी जाती हैं. हाल ही में उनकी फिल्म 'छपाक' (Chhapaak) रिलीज हुई है, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा खास प्रदर्शन नहीं कर पाई. लेकिन इन दिनों दीपिका पादुकोण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह उन लोगों को जवाब देती नजर आ रही हैं, जिन्होंने उनके जेएनयू जाने के बाद उनकी फिल्म छपाक को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया था. दरअसल, छपाक की रिलीज से पहले दीपिका पादुकोण जवाहर लाल नेहरू विश्विद्यालय छात्रों का समर्थन करने पहुंची थीं, जिसपर कई लोगों ने आक्रोश जताया था, साथ ही उन्हें बहुत ट्रोल भी किया था.

Deepika's comment to all Bhakts and fascists downvoting Chhapaak - “ Unho ne meri IMDB rating badli hai, mera mann nahi “ you go girl @deepikapadukone pic.twitter.com/Grvpiaub2G

दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) ने अपने वीडियो में ट्रोलर्स को जवाब देते हुए कहा, "उन्होंने मेरी आएमडीबी (IMDB) रेटिंग बदली है, मेरा मन नहीं." दीपिका पादुकोण के साथ इस वीडियो में फिल्म की निर्देशक मेघना गुलजार भी नजर आ रही हैं. वीडियो से इतर समीक्षक रमेश बाला ने भी ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि दीपिका ने अपने ट्रोलर्स को जबरदस्त जवाब दिया. बता दें कि दीपिका पादुकोण की छपाक को आइएमडीबी पर यूजर्स से केवल 4.6 रेटिंग मिली है, जिसपर एक्ट्रेस ने ट्रोलर्स को जबरदस्त जवाब दिया है. वहीं, छपाक की बात करें तो एसिड अटैक विक्टिम लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन पर आधारित यह फिल्म 36 से 37 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर पाई.

. @deepikapadukone 's Epic reply to trolls who deliberately gave a poor rating on #IMDB for #Chhapaak as part of their boycott campaign..



"They have changed my (movie's) IMDB rating.. Not my spirit.." pic.twitter.com/GGCDkBdMQi