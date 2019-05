इस तारीख को रिलीज होगी धनुष की इंटरनेशनल फिल्म 'द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी ऑफ द फकीर'

खास बातें 'द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी ऑफ द फकीर' भारत में 21 जून को होगी रिली इस फिल्म से इंटरनेशनल फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करेंगे धनुष 'द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी ऑफ द फकीर' का तमिल वर्जन भी होगा रिलीज

'रांझणा' (Ranjhanaa) मूवी और अपने 'कोलावरी डी' (Kolaveri D) गाने से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले धनुष (Dhanush) जल्द ही अपनी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म 'द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी ऑफ द फकीर' (The Extraordinary Journey of the Fakir) को लेकर इंडिया में आने वाले हैं. फिल्म 'द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी ऑफ द फकीर' (The Extraordinary Journey of the Fakir) से इंटरनेशनल फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने वाले धनुष (Dhanush) अपनी इस फिल्म के प्रमोशन के लिए कान फिल्म फेस्टिवल 2019 (Cannes Film Festival 2019) भी पहुंचे थे. कान फिल्म फेस्टिवल 2019 (Cannes Film Festival 2019) में ही उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म का पोस्टर रिलीज किया. 'द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी ऑफ द फकीर' 21 जून, 2019 से सभी भारतीय सिनेमाघरों में देखी जा सकेगी.

Delighted to share with all of you that my first International Film #TheExtraordinaryJourneyOfTheFakir is releasing in India, United States, Canada, UK, Singapore, Malaysia, Bangladesh and Nepal on the 21st of June. Thrilled to share this very special journey with all my fans. — Dhanush (@dhanushkraja) May 21, 2019

भारत में 'द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी ऑफ द फकीर' (The Extraordinary Journey of the Fakir) फिल्म के रिलीज होने की जानकारी खुद 'रांझणा' (Ranjhana) मूवी के अभिनेता धनुष ने ट्वीट करके दी. ट्वीट करते हुए धनुष ने बताया कि फिल्म (The Extraordinary Journey of the Fakir) के भारत में रिलीज होने को लेकर वह काफी उत्साहित हैं. धनुष ने ट्वीट में रिलीज की जानकारी देते हुए लिखा "आप सभी से यह शेयर करने में काफी खुशी हो रही है कि मेरी पहली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म 'द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी ऑफ द फकीर' (The Extraordinary Journey of the Fakir) भारत, अमेरिका, कनाडा, यूके, सिंगापुर, मलेशिया, बांग्लादेश और नेपाल में 21 जून को रिलीज हो रही है."

धनुष (Dhanush) ने अपने अगले ट्वीट से अपने तमिल फैंस को भी काफी खुश किया. उन्होंने (Dhanush) अपने ट्वीट में बताया फिल्म 'द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी ऑफ द फकीर' (The Extraordinary Journey of the Fakir) का तमिल वर्जन पक्किरि (Pakkiri) भी 21 जून, 2019 से सिनेमाघरों में देखी जा सकेगी. फिल्म 'द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी ऑफ द फकीर' (The Extraordinary Journey of the Fakir) की जानकारी देने के बाद से उनके फैंस में एक्साइटमेंट बढ़ गई. धनुष के फैंस ने उनके ट्वीट पर कमेंट करते हुए फिल्म के बारे में अपनी खुशी जाहिर की.

साउथ के लोकप्रिय एक्टर धनुष (Dhanush) की आने वाली फिल्म 'द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी ऑफ द फकीर' रोमेन पुर्तोलस (Romain Puertolas) की किताब पर आधारित है. इस फिल्म (The Extraordinary Journey of the Fakir) को केन स्कॉट (Ken Scott) ने डायरेक्ट किया है. फिल्म 'द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी ऑफ द फकीर' को भारतीय प्रोड्यूसर सौरभ गुप्ता (Saurabh Gupta), गुलजार सिंह चहल (Gulzar Singh Chahal)और अदिति आनंद (Aditi Anand) ने मिलकर प्रोड्यूस किया है. इस फिल्म (The Extraordinary Journey of the Fakir) की कहानी 'अजातशत्रु लवश पटेल' के जीवन के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसका रोल धनुष अदा कर रहे हैं.

