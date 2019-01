धर्मेंद्र ने बॉबी देओल की Cute Photo की शेयर, हाथ में दूध की बोतल के साथ नजर आए बॉलीवुड के 'हीमैन'

धर्मेंद्र (Dharmendra) सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, और हरेक मौके की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं. बॉबी देओल (Bobby Deol) 27 जनवरी को ही 50 साल के हुए हैं और धर्मेंद्र (Dharmendra) का उनको लेकर प्यार लगातार उमड़ रहा है. बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र ने अपने ट्विटर (Twitter) एकाउंट पर बॉबी देओल (Bobby Deol) की बचपन की एक फोटो शेयर की है, जिसमें 'रेस 3' में नजर आए स्टार बहुत ही क्यूट लग रहे हैं. धर्मेंद्र ने इस पुरानी और ब्लैक-व्हाइट फोटो के साथ ही इमोशनल मैसेज भी लिखा है.

LOVE YOU ALL, FOR YOUR LOVING WISHES FOR MY BOB ON HIS 50th https://t.co/iehMfMnrt5 HAVE TOUCHED MY EMOTIONS. Bob and me (outdoor location, I am holding his milk bottle ONCE AGAIN LOVE YOU ALL. pic.twitter.com/0DZ0NLtvzg