धर्मेंद्र चले अपने फार्म हाउस, जाते-जाते पोस्ट किया ऐसा Video कि हो गया Viral

बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra) इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते हैं. वह अपनी फिल्मों से संबंधित, अपने गांव से संबंधित और अपने खेतों से संबंधित फोटो और वीडियो अकसर सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं. हाल ही में एक्टर अपने फार्म हाउस के लिए रवाना हुए हैं, लेकिन वहां जाते-जाते भी धर्मेंद्र ने एक वीडियो साझा किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. अपने वीडियो को पोस्ट करते हुए उन्होंने बताया कि कुछ मिला नहीं तो यह वीडियो डाल दिया. धर्मेंद्र का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है, साथ ही लोग इसपर जमकर कमेंट भी कर रहे हैं.

Subha subha, aap ki yaad tweet ke liye uksa jaati hai. Kuchh nahin mila to ye video daal diya . A BEAUTIFUL SUNRISE, on my way to my farm. Friends, always love you for your ???? loving response. pic.twitter.com/7sr6Ly7Dxl