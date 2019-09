Dream Girl Box Office Collection Day 1: आयुष्मान खुराना की 'ड्रीम गर्ल' को मिल सकती है धाकड़ ओपनिंग, कमाएगी इतने करोड़

Dream Girl Box Office Collection Day 1: आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) और नुसरत भरूचा (Nushrat Bharucha) की 'ड्रीम गर्ल (Dream Girl)' आज रिलीज हो गई है. 'ड्रीम गर्ल (Dream Girl)' को अच्छे रिव्यू भी मिल रहे हैं, और इस कॉमेडी फिल्म को जमकर पसंद भी किया जा रहा है. 'ड्रीम गर्ल (Dream Girl)' के कॉमेडी फैक्टर और आयुष्मान खुराना की एक्टिंग की जमकर तारीफ हो रही है, यही नहीं आयुष्मान खुराना के पूजा अवतार को तो खूब पसंद भी किया जा रहा है. हालांकि 'ड्रीम गर्ल (Dream Girl Box Office Collection Day 1)' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर भी शुरुआती रुझान आने लगे हैं.

#OneWordReview...#DreamGirl: WINNER.

Rating: ⭐️⭐️⭐️⭐️

Ayushmann Khurrana continues his dream run... Full-on entertainer with dollops of humour... Garnished with witty lines... Ayushmann, Annu Kapoor terrific... Raaj Shaandilyaa's direction hits the right chord. #DreamGirlReviewpic.twitter.com/4TCcOqLgIx