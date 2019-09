Dream Girl Box Office Collection Day 4: 'ड्रीम गर्ल' ने चार दिन में कमाए 50 करोड़, कॉमेडी का तूफान जारी

Dream Girl Box Office Collection Day 4: आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) और एक्ट्रेस नुसरत भरुचा (Nusrat Bharucha) की फिल्म 'ड्रीम गर्ल (Dream Girl)' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया हुआ है. इस फिल्म में सबसे खास चीज है आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) का 'पूजा' का किरदार, जिसे लेकर दर्शकों में काफी क्रेज है. फिल्म समीक्षक तरण आदर्श (Taran Adarsh) के ट्वीट के मुताबिक 'ड्रीम गर्ल (Dream Girl)' ने बीते सोमवार 7.43 करोड़ रुपये की कमाई की है. इस लिहाज से फिल्म अब तक 52 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर चुकी है.

#DreamGirl consolidates and cements its status... Is a bonafide success, with Day 4 [working day] showing negligible decline [despite *lower ticket rates* on weekdays]... Fri 10.05 cr, Sat 16.42 cr, Sun 18.10 cr, Mon 7.43 cr. Total: ₹ 52 cr. #India biz.