इस एक्टर ने कन्हैया कुमार को बताया 'टुकड़े-टुकड़े गैंग का सदस्य' तो फराह बोलीं- प्रज्ञा ठाकुर पर क्या कहेंगे...

कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar) लोकसभा चुनाव 2019 (Elections 2019) में बिगर की बेगूसराय सीट से चुनाव मैदान में हैं. कन्हैया कुमार जब से चुनाव मैदान में आए हैं उनपर जमकर हमले हो रहे हैं. कन्हैया कुमार (Kanhaiya Kumar) बीजेपी (BJP) नेता गिरिराज सिंह के खिलाफ चुनाव मैदान में हैं. बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर (Anupam Kher) ने ट्वीट करके बेगूसराय (Begusarai) के प्रत्याशी को टुकड़े-टुकड़े गैंग का सदस्य बताया था. इस पर पहले स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) ने ट्वीट किया और अब जूलरी डिजाइनर फराह खान अली (Farah Khan Ali) ने भी अनुपम खेर को करारा जवाब दिया है. यही नहीं, फराह खान अली ने तो अनुपम खेर से प्रज्ञा ठाकुरे के बारे में उनकी राय भी जाननी चाही.

Obviously that someone's popularity is worrying you Anupam, bec an actor of your stature is tweeting about him. Can we also have your thoughts on an accused terrorist who is a candidate from Bhopal as well please.Would love to hear your thought about her. @AnupamPKher Jai Hind https://t.co/cgsmB8APjB